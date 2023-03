Flávio Dino anuncia investimento para combate à violência contra a mulher na Paraíba

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino (PSB), anunciou na tarde desta sexta-feira (31) ações para combater o feminicídio na Paraíba. Entre os investimentos previstos estão a instalação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira com investimentos em torno de R$ 14 milhões e a entrega de viaturas que serão destinadas à Patrulha Maria da Penha.

"Nos anos mais recentes houve redução nos homicídios, a partir de 2018, mas isso não se verifica em relação a feminicídio", alertou o ministro.

O titular da pasta participou de uma solenidade ao lado do governador João Azevêdo (PSB) no Espaço Cultural José Lins do Rêgo para o lançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci II).Ao todo serão destinados R$ 20 milhões para as ações.

O ministro destacou o trabalho feito pelo governador João Azevêdo, ao relembrar que no início deste mês foram entregues equipamentos aos órgãos integrantes do Sistema de Segurança da Paraíba: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Administração Penitenciária.

