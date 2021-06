Flávio Dino anuncia vacinação de público acima de 29 anos no Maranhão

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), anunciou nas redes sociais que o estado realizará uma nova edição do “Arraial de Vacinação“, desta vez para o público acima de 29 anos. A imunização ocorrerá na cidade de São José de Ribamar, o terceiro município maranhense mais populoso, por meio de drive thru no Shopping Pátio Norte.

Segundo o governador, a campanha começa nesta sexta-feira (11), a partir das 19 horas, e segue até às 12 horas do domingo (13). Serão 41 horas ininterruptas de vacinação. “É só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho”, escreveu Dino no Twitter.

Leia a íntegra na Fórum.

