Flávio Dino assume a dianteira na esquerda e mira em Weintraub

247 - Na dianteira do primeiro evento marcado pela frente de partidos que pretende fazer uma oposição mais dura a Jair Bolsonaro, o governador do Maranhão, Flávio Dino, marcou uma conversa com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para esta sexta-feira. Vai convidá-lo para o evento no dia 30 de março em São Luís. A informação é da coluna Radar, na Veja.

A coluna também informa que a concentração na capital maranhense é o primeiro evento do ano organizado pela frente e ocorrerá na véspera do aniversário do golpe militar de 1964. O ato terá como tema educação e o principal alvo será o ministro Abraham Weintraub, titular da pasta.