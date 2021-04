Flávio Dino critica Bolsonaro após diálogo com Kajuru: "Mais uma vergonha"

O governador do Maranhão, Flávio Dino, fez referência à tentativa de Jair Bolsonaro em usar a CPI da Covid para perseguir ministros do STF, conforme já demonstrado em uma conversa gravada pelo senador Jorge Kajuru edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou Jair Bolsonaro, que, segundo conversa gravada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), pretende mudar o objetivo de uma eventual CPI da Covid para perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos.

"Mais uma vergonha. Presidente da República tramando perseguição contra ministro do Supremo. É o sujeito mais despreparado que já ocupou a presidência na história do Brasil", afirmou o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, viu crime de responsabilidade em Bolsonaro.

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, também afirmou que a CPI poderá investigar mais um crime cometido por Bolsonaro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.