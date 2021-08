Flávio Dino critica discurso "tipicamente fascista, agravado pelo nítido desequilíbrio" de Bolsonaro

O governador do Maranhão rebateu a fala de Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira, para quem existe um "câncer" no Brasil que precisa ser extirpado edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), respondeu na noite dessa quarta-feira (25) à fala de Jair Bolsonaro (Sem Partido) sobre o "câncer do Brasil" que precisa ser exterminado. "O fascismo sempre busca um 'inimigo' a ser exterminado. Esse discurso de 'câncer do Brasil' é tipicamente fascista, agravado pelo nítido desequilíbrio", disse o chefe do executivo maranhense no Twitter.

Para Bolsonaro, "se o povo tiver bem informado, se tiver consciência do que tá acontecendo a gente ganha essa guerra". "Alguns querem que eu seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer dentro das quatro linhas da Constituição", disse nas redes sociais.

Bolsonaro também afirmou que existe um "câncer" a ser extirpado no Brasil (confira o vídeo ao final da matéria a partir dos 34 segundos).

A fala foi divulgada após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), arquivar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes feito por Bolsonaro, que tentou em várias ocasiões fazer boa parte dos políticos e da sociedade verem nas instituições o problema para a falta de governabilidade.

O governo, no entanto, se vê acuado pelo avanço das investigações da CPI da Covid e das apurações do Supremo Tribunal Federal (STF), que incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news. O país também caminha para mais um ano de estagnação econômica, além de já violar direitos sociais e trabalhistas.

O fascismo sempre busca um “inimigo” a ser exterminado. Esse discurso de “câncer do Brasil” é tipicamente fascista, agravado pelo nítido desequilíbrio. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 26, 2021

- NAS 4 LINHAS DA CONSTITUIÇÃO.

- Presidente JAIR BOLSONARO. pic.twitter.com/3ofpJJHsoG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2021

