Flávio Dino defende acordo de Freixo com PT no Rio após Molon insistir em pré-candidatura ao Senado

A chapa de Marcelo Freixo não chegou a um acordo sobre quem disputará a vaga de senador. A eleição no Rio deve ser "prioridade máxima" do campo progressista, analisou Flávio Dino edit

247 - O ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) defendeu que o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) retire sua pré-candidatura ao Senado e deixe a vaga para o deputado estadual André Ceciliano (PT) na chapa do pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB).

"A eleição de @MarceloFreixo a governador do Rio deve ser uma prioridade máxima do campo democrático e progressista, a fim de derrotar a besta e seus asseclas. Torço para que todos os acordos sejam viabilizados em nome do objetivo maior", disse Flávio Dino nesta segunda-feira (4) no Twitter.

O Partido dos Trabalhadores apoia Freixo no Rio e, em troca, quer Ceciliano na disputa pelo Senado - este ano somente uma vaga estará aberta para candidatos a senador em outubro. PT, PSB e Molon ainda não fizeram acordo para a formação da chapa.

A eleição de @MarceloFreixo a governador do Rio deve ser uma prioridade máxima do campo democrático e progressista, a fim de derrotar a besta e seus asseclas. Torço para que todos os acordos sejam viabilizados em nome do objetivo maior. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 4, 2022

