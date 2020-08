Flávio Dino defende Pacto nacional pelo emprego

O governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu “a adoção de um plano nacional de obras públicas e de frentes de trabalho para impulsionar a construção civil, que tem alta capacidade de geração de empregos e ativa de forma imediata outras cadeias de comércio e serviços” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, defendeu em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira (11 ) “a adoção de um plano nacional de obras públicas e de frentes de trabalho para impulsionar a construção civil, que tem alta capacidade de geração de empregos e ativa de forma imediata outras cadeias de comércio e serviços”.

Ele também criticou o governo federal no artigo. “O Brasil necessita de gestos de grandeza, voltados à ampla união nacional em defesa dos direitos sociais e das nossas empresas. O governo federal tem sido ineficiente na gestão da crise provocada pelo coronavírus, preso a dogmas fiscalistas e ao monotemático discurso das "reformas". O país está com dificuldades objetivas para realizar investimentos e para promover a recuperação sustentável do consumo das famílias.”



