Flávio Dino defende união progressista contra “apartheid” de Bolsonaro: “É tempo de caminhar com Mandela”

"Nenhuma diferença entre nós é mais importante do que defender o Brasil do apartheid representado pelo projeto bolsonarista. É tempo de caminhar com Mandela", afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), potencial candidato a presidente em 2022 edit

247 - Em artigo publicada no jornal O Globo nesta quinta-feira (23), o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), defendeu uma "união progressista" contra o "apartheid" representado pelo governo Jair Bolsonaro. "Nenhuma diferença entre nós é mais importante do que defender o Brasil do apartheid representado pelo projeto bolsonarista. É tempo de caminhar com Mandela", diz o chefe do Executivo maranhense, que surge como um dos mais fortes pré-candidatos progressistas às eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o potencial candidato a presidente da República na próxima eleição, o Brasil necessita "de uma ampla união progressista que livre o Brasil do bolsonarismo".

"Lulistas, trabalhistas, socialistas, comunistas, verdes, social-democratas, todos têm um grande papel. Não podem, nem devem deixar de existir. A questão é mais simples: abrir portas e janelas para deixar os ventos da Pátria varrerem mágoas", acrescentou.

No texto, Dino afirmou que, "após 18 meses de desvarios, omissões gravíssimas e denúncias diversas, Bolsonaro mantém razoáveis taxas de aprovação popular. Recentemente, anova vitória da extrema direita na Polônia lembra-nos de que o ruim ainda pode piorar".

"Segundos mandatos tendem a propiciar um sentimento de aprovação e induzir a ousadias ainda maiores por parte de mentes despóticas. No caso brasileiro, o STF e o Congresso têm tido um peso decisivo para conter os arroubos de Bolsonaro. Terão força para resistir em um segundo mandato? Se ficarmos presos à configuração política que levou ao desfecho das eleições de 2018, provavelmente ele se repetirá".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.