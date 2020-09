Flávio Dino destaca o novo contrato social proposto por Lula em pronunciamento

"Do pronunciamento de Lula que agora encerrou, destaco a bandeira de um novo contrato social, que defenda os mais pobres e promova o bem estar no Brasil", afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que também fez um alerta à população sobre a política externa de subserviência do governo Jair Bolsonaro aos EUA edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) destacou no Twitter o discurso feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

"Do pronunciamento de @LulaOficial, que agora encerrou, destaco a bandeira de um novo contrato social, que defenda os mais pobres e promova o bem estar no Brasil. E sublinho a ênfase na esperança, farol essencial para vencermos as trevas", postou o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

O governador também fez um alerta à população sobre a política externa de subserviência do governo Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, comandado por Donald Trump.

"Trump já foi visitar a embaixada do Brasil hoje, para homenagear a nossa Independência? Lembremos que Bolsonaro fez isso na data magna dos Estados Unidos. Não há reciprocidade? Ou é mera subserviência mesmo?", afirmou.

Do pronunciamento de @LulaOficial, que agora encerrou, destaco a bandeira de um novo contrato social, que defenda os mais pobres e promova o bem estar no Brasil. E sublinho a ênfase na esperança, farol essencial para vencermos as trevas. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 7, 2020





Trump já foi visitar a embaixada do Brasil hoje, para homenagear a nossa Independência ? Lembremos que Bolsonaro fez isso na data magna dos Estados Unidos. Não há reciprocidade ? Ou é mera subserviência mesmo ? — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 7, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.