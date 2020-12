Flávio Dino diz que pretende deixar o cargo de governador do Maranhão em abril de 2022 para disputar eleições

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que pretende deixar o Executivo em abril de 2022 para disputar as eleições, sem dizer a qual cargo pretender concorrer. "Provavelmente, devo concorrer às eleições e, por imperativos legais, devo deixar o governo em abril de 2022", disse ele em entrevista à TV Mirante, nesta quarta-feira (23).

"Temos uma longa estrada até lá, são praticamente 15 meses [pela frente]. Então, minha intenção é deixar tudo pactuado no que se refere a governo, vice-governador, senado, chapas, ao longo de 2021, para que a gente entre em 2022 com a casa arrumada", acrescentou.

O governador disse que pretende levar algumas lições do pleito de 2020 como exemplo do que deve ser evitado nas próximas eleições. "Em parte dos municípios do Maranhão, onde nós conseguimos nos unir, nós vencemos", afirmou.

"Onde houve divisão, aí o resultado eleitoral fica mais difícil. É esse exemplo de 2020 que eu quero levar para 2022, para que a gente faça, agora no começo do ano, um pacto em que todos [base do governo] tenham liberdade de construir suas pré-candidaturas, mas submetidos a um pacto de união em favor da continuidade das transformações sociais no nosso estado", acrescentou.

