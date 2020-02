Flávio Dino diz ter 'orgulho patriótico de Petra Costa e sua equipe'

Enquanto a direita ataca a cineasta Petra Costa, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou ser “uma grande vitória para o cinema do Brasil termos, mais uma vez, um filme brasileiro selecionado para concorrer ao Oscar. Independentemente do resultado final, tenho orgulho patriótico da capacidade de @petracostal e da sua equipe. Parabéns” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, (PCdoB) defendeu a cineasta Petra Costa, que dirigiu o documentário 'Democracia em Vertigem', sobre o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O longa foi indicado ao Oscar 2020.

“É uma grande vitória para o cinema do Brasil termos, mais uma vez, um filme brasileiro selecionado para concorrer ao Oscar. Independentemente do resultado final, tenho orgulho patriótico da capacidade de @petracostal e da sua equipe. Parabéns”, escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

É uma grande vitória para o cinema do Brasil termos, mais uma vez, um filme brasileiro selecionado para concorrer ao Oscar. Independentemente do resultado final, tenho orgulho patriótico da capacidade de @petracostal e da sua equipe. Parabéns. February 5, 2020

Outras personalidades, como a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, se manifestaram sobre o documentário. “Fazia muito tempo que eu não via alguém incomodar tanto o establishment global. Parabéns Petra!!#DemocraciaEmVertigem!!”, publicou Haddad no Twitter.

De acordo com o ex-presidente Lula, "a perseguição à cultura é método dessa gestão". "Minha solidariedade a Petra pela coragem em narrar os fatos em tempos de guerra à verdade", escreveu ele no Twitter.