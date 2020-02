Flávio Dino: “em 2022, apoio o candidato progressista que tiver mais chance”

"Aquele que estiver ou aqueles que estiverem a honra de representarem o nosso programa, farei como fiz com o Haddad", afirmou o governador Flávio Dino (PCdoB), cogitado para disputar a presidência em 2022. "Fiz campanha, defendi, fui pra rua no primeiro e no segundo turno e tivemos no Maranhão praticamente a maior vitória do país do Haddad sobre o Bolsonaro” edit

247 - Cogitado para disputar a presidência da República em 2022, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou à BBC, nesta quinta-feira (20), que seu foco principal neste momento é o seu estado.

“Governo do meu estado, essa é a minha agenda predominante. O governo do Maranhão e as suas políticas sociais. Amenizar os efeitos da crise”, disse o chefe do Executivo estadual.

"Aquele que estiver ou aqueles que estiverem a honra de representarem o nosso programa, farei como fiz com o Haddad. Fiz campanha, defendi, fui pra rua no primeiro e no segundo turno e tivemos no Maranhão praticamente a maior vitória do país do Haddad sobre o Bolsonaro”, acrescentou.