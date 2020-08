Flávio Dino lança plano de investimentos de R$ 300 milhões

Segundo o governador do Maranhão, Flávio Dino, o plano Emergencial tem como meta gerar empregos com obras, compras governamentais, serviços e fomento setorial edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) que irá lançar o plano de investimento de R$ 300 milhões no Estado.

“Nesta quinta, 10h, vou apresentar um Plano Emergencial para gerar Empregos no Maranhão, com obras, compras governamentais, serviços e fomento setorial. O plano abrange despesas públicas entre agosto e dezembro deste ano. O plano homenageia os 100 anos de Celso Furtado”, disse o chefe do executivo maranhanense

