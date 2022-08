Flávio Dino: 'Lula tem propostas objetivas e claras'

"Eleição será intensa e disputada, mas Lula continua favorito", afirmou o candidato ao Senado e ex-governador do Maranhão edit

247 - O candidato ao Senado Flávio Dino (PSB) destacou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem propostas "objetivas" e "claras". De acordo com o ex-governador do Maranhão, o risco de golpe diminuiu com a leitura da carta pela democracia, na última quinta-feira (11).

"1. Eleição será intensa e disputada, mas Lula continua favorito. A apresentação de propostas objetivas e claras, ativando esperanças, reforçará o favoritismo. 2. Risco de golpe caiu muito com os movimentos cívicos e amplos desta semana. 3. Venceremos. Força e fé", escreveu ele no Twitter.

