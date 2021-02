Flávio Dino manda recado a Bolsonaro: 'leitos não são um favor e sim um dever do governo federal'

Após o STF determinar ao Ministério da Saúde o repasse financeiro para leitos hospitalares no Maranhão, o governador Flávio Dino (PCdoB) afirmou que se trata de um direito dos estados e um dever do governo federal determinado na legislação. Enquanto isso, Jair Bolsonaro voltou a ignorar a falta de leitos edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), destacou no Twitter que a oferta de leitos hospitalares não são um "favor" e sim uma obrigação do governo federal, conforme determinação a Constituição.

"STF deferiu liminar determinando ao Ministério da Saúde repasses financeiros relativos a LEITOS de UTI no Maranhão. Ou seja, fica evidenciado que não se cuida de um 'favor', e sim de um DIREITO dos estados e um DEVER do governo federal, segundo a Constituição e legislação do SUS", disse o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

Neste domingo (28), Bolsonaro tentou amenizar o problema da falta de leitos, ao dizer que a "saúde no Brasil sempre teve seus problemas".

