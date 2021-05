Flávio Dino: não há transmissão local da cepa indiana no Maranhão

"Nós adotamos as providências que nos cabiam no que se refere ao controle sanitário no hospital, ou seja, a testagem e todas as recomendações para toda a equipe que teve contato com o paciente internado”, afirmou o governador Flávio Dino edit

247 - O governo do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou em entrevista à CNN, neste sábado, 22, que não há indicativo de transmissão local da variante indiana da Covid-19 que foi registrada no estado nesta semana.

"Nós adotamos as providências que nos cabiam no que se refere ao controle sanitário no hospital, ou seja, a testagem e todas as recomendações para toda a equipe que teve contato com o paciente internado. Notificamos a empresa armadora do navio e a Vale, proprietária do porto, para que não haja a atracação do navio até que haja a liberação sanitária", disse.

"Temos, sim, uma situação desafiadora, mas não temos qualquer sinal de que, além do paciente indiano, venhamos a ter outra pessoa com a chamada cepa indiana", declarou o governador.

"Vamos fazer a análise genômica, se houver algum positivo, para identificar se seria ou não a cepa indiana", disse.

"Temos uma situação intermediária. Nem é algo desejável, é um risco que faz com que tenhamos inclusive rigor nas medidas preventivas, mas por outro lado, não temos indicativo de que isso esteja circulando no território do nosso estado".

"O Brasil é muito grande e não tem controle sanitário em aeroportos e portos. Por isso, acredito que, lamentavelmente, é questão de tempo para que a chamada cepa indiana também esteja circulando no Brasil", falou.

O governador defendeu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleça barreiras sanitárias em portos e aeroportos rapidamente. "Não há dúvida de que uma medida rigorosamente imprescindível e urgente são as barreiras em aeroportos e portos por parte da Anvisa", falou.

"Todos os estados estão prontos a colaborar se houver a autorização. No Maranhão, não precisa nem a Anvisa fazer, só autorizar que nós fazemos, porque consideramos altamente necessário", afirmou.

Paciente com variante indiana internado no Maranhão apresenta piora e é intubado

O paciente internado na UTI de um hospital de São Luís (MA), com a variante indiana da Covid-19, foi intubado após apresentar piora no quadro clínico neste sábado, 22. Ele está internado desde o dia 14 de maio. O paciente é um indiano de 54 anos.

O indiano chegou a bordo de um navio que chegou ao litoral maranhense vindo da Malásia. A confirmação que ele estava infectado com a nova cepa ocorreu na sexta. O navio trouxe seis tripulantes que foram confirmados com a cepa indiana.

