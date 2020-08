Flávio Dino: Nassif é alvo de censura genérica e inconstitucional

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), fez referência à decisão da Justiça do Rio mandar o jornal GGN retirar matéria sobre o BTG Pactual. "Minha solidariedade ao Jornal GGN, editado por Luis Nassif, alvo de censura genérica, desproporcional e, portanto, inconstitucional", disse edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), prestou solidariedade ao jornalista Luis Nassif, depois que a Justiça do Rio mandar o jornal GGN retirar do ar todas as matérias sobre o BTG Pactual.

'Minha solidariedade ao @JornalGGN, editado por @luisnassif, alvo de censura genérica, desproporcional e, portanto, inconstitucional. Creio que esse grave erro judicial será cassado em instâncias superiores", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

Minha solidariedade ao @JornalGGN, editado por @luisnassif, alvo de censura genérica, desproporcional e, portanto, inconstitucional. Creio que esse grave erro judicial será cassado em instâncias superiores. August 30, 2020

