Flávio Dino: o ministro que agrediu os ministros do STF ainda continua no cargo?

O governador do Maranhão, Flávio Dino(PCdoB-MA,) usou suas redes sociais para questionar a permanência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no carg, após ele insultar os ministros do STF edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino(PCdoB-MA,) usou suas redes sociais nesta segunda-feira (25) para questionar a permanência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no cargo após ele insultar os ministros do STF

“O ministro de Estado que, em reunião oficial, agrediu os ministros do Supremo, chamando-os de “vagabundos” e defendendo as suas prisões, ainda continua no cargo ?”, disse o governador.

Weintraub poderá responder criminalmente pelas falas agressivas aos magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF), proferidas na reunião ministerial de 22 de abril.

Após a divulgação do vídeo, interlocutores do governo analisam como “delicada” a situação do ministro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.