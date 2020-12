Flávio Dino quer frente ampla com Lula e Ciro: 'ninguém descarta as antigas lideranças em lugar nenhum do mundo'

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), defendeu que o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) participem juntos de uma frente ampla contra o governo Jair Bolsonaro. "Essas lideranças novas têm que se somar aos mais experientes, como Lula e Ciro. Ninguém descarta as antigas lideranças em lugar nenhum do mundo", disse edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou não acreditar que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) possa participar de uma aliança de centro-direita para as eleições de 2022. "É falacioso dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT acabaram. Assim como também é errado achar que que Ciro Gomes não é importante nesse processo", disse o chefe do Executivo maranhense em entrevista ao programa Fórum Café, da Revista Forum.

"Essas lideranças novas têm que se somar aos mais experientes, como Lula e Ciro. Ninguém descarta as antigas lideranças em lugar nenhum do mundo. Temos que, eventualmente fazer prévias entre nós. Temos que mobilizar a sociedade e ver quem ganha. Eu faço campanha para qualquer um do nosso campo. É importante isso para proteger o país. Nós não aguentamos mais quatro anos de Bolsonarismo", complementou.

Em sua análise, o governador também disse que "a campanha de Guilherme Boulos (PSOL-SP) promoveu uma aliança ampla interessante em São Paulo". "A sua votação foi exatamente igual a de Fernando Haddad para a Presidência. Manuela D’Ávila em Porto Alegre foi outra boa surpresa, que quase ganhou".

