Flávio Dino responde a Bolsonaro: “Aqui no Maranhão não ‘inauguramos’ pedra fundamental”

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), respondeu aos ataques de Jair Bolsonaro, após o ocupante do Planalto dizer que a educação no Nordeste forma militantes e desinformados. "Aqui no Maranhão não 'inauguramos' pedra fundamental de escola. Aqui a gente inaugura escola", disse edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), respondeu aos ataques de Jair Bolsonaro (sem Partido-RJ), após o ocupante do Planalto dizer que a educação no Nordeste forma militantes e desinformados. A declaração concedida durante inauguração da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, nesta segunda-feira (31), mesmo dia em que o chefe do Executivo maranhense anunciou que o novo piso salarial para professores com trabalho de 40 horas semanais nas escolas do estado será de R$ 6.358,96, mais que o dobro do piso nacional (R$ 2.886,24).

"Aqui no Maranhão não 'inauguramos' pedra fundamental de escola. Aqui a gente inaugura escola. Pronta. Temos cerca de 1.000 obras educacionais. Centenas de escolas novas. Ou seja, enquanto uns gritam e tentam chamar atenção com confusão, estamos trabalhando com seriedade", escreveu o governador no Twitter.

No evento que aconteceu no aeroporto Campo de Marte (SP), Bolsonaro criticou que a decisão de oito dos nove governadores do Nordeste em não aderir à iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para a instalação de colégios cívico-militares na região. “Para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente”, afirmou.

Aqui no Maranhão não “inauguramos” pedra fundamental de escola. Aqui a gente inaugura escola. Pronta. Temos cerca de 1.000 obras educacionais. Centenas de escolas novas. Ou seja, enquanto uns gritam e tentam chamar atenção com confusão, estamos trabalhando com seriedade. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 3, 2020