Flávio Dino sobre encontro entre Lula e FHC: "trata-se de proteger a democracia ameaçada pela extrema-direita bolsonarista"

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que um diálogo entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso é importante para derrotar o governo Jair Bolsonaro. O posicionamento veio após o petista anunciar que teve um almoço com o tucano para conversar sobre o atual momento político do Brasil.

"Muito importante esse diálogo entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, independentemente de alianças eleitorais. Trata-se de proteger a democracia ameaçada pela extrema-direita bolsonarista. Defendo esse diálogo há alguns anos, conforme registros de 2015 e 2017", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

