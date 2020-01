Flávio Dino: “um vídeo nazista não é apenas ridículo. É perigoso e ilegal”

O governador do Maranhão, Flávio Dino, fez referência ao vídeo em que o secretário da Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda na Alemanha Nazista, sobre as artes. "Desrespeita os judeus no mundo inteiro, inclusive no Brasil”, disse edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que “um vídeo nazista não é apenas ridículo. É perigoso e ilegal”. O chefe do Executivo maranhense fez referência ao vídeo em que o secretário da Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda na Alemanha Nazista, sobre as artes.

“Um vídeo nazista não é apenas ridículo. É perigoso e ilegal. Desrespeita os judeus no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Deve ser objeto de repúdio e de providências no Congresso Nacional e no Poder Judiciário”, afirmou Dino no Twitter.

Na mesma rede social, Alvim postou: "A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada".

