Flávio Dino vai distribuir gás para 115 mil famílias de baixa renda no Maranhão

247- O governador Flávio Dino anunciou na manhã desta sexta-feira (26) um auxílio emergencial no Maranhão. Ele afirmou que vão ser distribuídos botijões de gás para as 115 mil famílias mais pobres do estado. O governo já havia criado um auxílio de R$ 1 mil para restaurantes e bares que tiveram de ser fechados.

O anúncio foi feito na entrevista coletiva semanal que o governador realiza todas as sexta-feiras pela manhã para anunciar medidas de combate à pandemia. Dino também anunciou a extensão para todo o Maranhão da limitação do comércio este final de semana. Até hoje, o decreto que exigia fechamento do atendimento presencial do comércio não essencial valia só para a Ilha de São Luís.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.