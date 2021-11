"Foi um erro crasso. A história vai cobrar", diz Túlio Gadêlha após PDT votar a favor da PEC dos Precatórios

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) afirmou no Twitter que a "história vai cobrar" do partido por ter votado a favor da PEC dos Precatórios. "PDT vacilando. A história vai cobrar", escreveu o parlamentar na noite dessa quarta-feira (3), antes de a Câmara dos Deputados aprovar, em primeiro turno, a proposta, na madrugada desta quinta-feira (4). "O PDT votar orientar a favor da PEC23 foi um erro crasso. Não condiz com a sua história".

Ao todo, 15 dos 21 deputados da sigla votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição, que ainda será analisada em segundo turno na Câmara e, caso seja aprovada, vai para o Senado, onde também precisará ser debatida em dois turnos.

Precatórios são dívidas da União. De acordo com as regras atuais, números do governo indicaram um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022 - foram R$ 54,7 bilhões em 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro terá para gastar em ano eleitoral.

PUBLICIDADE

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) suspendeu sua candidatura presidencial até o partido rever a sua posição.

PDT vacilando. A história vai cobrar. https://t.co/Qnvx7DYr8c PUBLICIDADE November 4, 2021

O PDT votar orientar a favor da PEC23 foi um erro crasso. Não condiz c a sua história. Eu e outros 5 parlamentares votamos contrários à orientação do partido.

1 - @deppauloramos (RJ)

2 - @IdilvanAlencar (CE)

3 - @PompeodeMattos (RS)

4 - @gustavofruet (PR)

5 - @chico_dangelo (RJ) PUBLICIDADE November 4, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: