Piauí: Fonteles tem 46% dos votos com apoio de Lula e Wellington; com apoio de Ciro Nogueira, Silvio tem 24%

247 - Pesquisa Amostragem para a disputa eleitoral no Piauí mostra o pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, na liderança com 31,8% dos votos. Ele é seguido por Rafael Fonteles (PT), que tem 27,95% dos votos no questionamento estimulado. Entretanto, considerando o eventual apoio de Lula e Wellington Dias a Fonteles, o pré-candidato do PT chega a 46,55%, ante 24,95% de Mendes com o apoio do ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira.

Sem os apoios, Major Diego (PL) vem com 2,45%, seguido por Gessy Fonseca (PSC) com 2,2% e Geraldo Carvalho (PSTU) com 1,65%. 14,55% não souberam ou não opinaram, 13,55% disseram que não votariam em nenhum dos nomes e 1,4% votariam branco/nulo.

O levantamento dos dados ocorreu no período de 16 a 20 de Junho de 2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de até 2,19% para mais ou para menos, nas estatísticas apresentadas para o total da amostra levantada. A pesquisa foi encaminhada ao TSE sob o nº PI-01189/2022.

