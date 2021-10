Cidades do Nordeste fazem atos pelo Fora Bolsonaro: "genocida"

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Capitais e cidades do interior do Nordeste já começaram as manifestações no #2OutForaBolsonaro, neste sábado (2). Teresina, João Pessoa, Recife e Maceió já têm concentrações pelo impeachment do presidente nesta manhã. Ao todo, são esperados 214 manifestações por todo o Brasil.

Na capital de Pernambuco, a concentração é na Praça do Derby. A reunião inicial já conta com milhares de manifestantes e o maracatu é a trilha sonora, antes de do início da passeata. “A mobilização dos estudantes já começou!! Em Recife já estamos nas ruas dando o recado sobre o Brasil que queremos! Tá lindo”, tuitou a presidenta da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bruna Brelaz.

Para a manifestação organizada pela Campanha Fora Bolsonaro, hoje, é esperada uma união entre representantes de partidos e movimentos de esquerda, centro-esquerda e liberais. Para o ato da Avenida Paulista, em São Paulo, diversas lideranças destes campos vão marcar presença.

Em Recife, início da concentração na Praça do Derby para o #2OutForaBolsonaro



📸 CUT- Pernambuco



Via: CUT Brasil pic.twitter.com/pOOrHRi8GQ — José Guimarães (@guimaraes13PT) October 2, 2021

Em Teresina(PI) o ato já está na rua! Todos unidos contra o desgoverno Bolsonaro. #2OutForaBolsonaro



Vídeo @IsaMoraisCorte1 pic.twitter.com/A0M9fBKsBu — UJS (@UJSBRASIL) October 2, 2021

