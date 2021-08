Forro desaba e casa fica inundada dois dias após entrega de unidades habitacionais que teve a presença de Bolsonaro

O forro do teto de uma residência do programa Casa Verde Amarela desabou e deixou o imóvel inundado no interior do Ceará. Empreendimento havia sido entregue por Jair Bolsonaro edit

247 - O forro do teto de uma das residências do programa Casa Verde Amarela desabou e deixou o imóvel inundado na noite desse domingo (15), dois dias após Jair Bolsonaro entregar o empreendimento em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A cerimônia de entrega das chaves de quase 2,8 mil casas populares na Região do Cariri aconteceu na última sexta-feira (13).

Segundo Raquel Gonçalves, proprietária da residência atingida, no domingo à noite, por volta das 19h30, quando a mãe dela estava deitada em um dos quartos, o forro caiu e uma "cachoeira de água" vazou pelo teto. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Minha mãe estava deitada no quarto dela quando escutou um estrondo e começou uma cachoeira de água. O teto caiu, a casa ficou alagada, minha mãe ficou muito assustada, com a pressão baixa, aí ela correu, se trancou no banheiro e gritou pedindo ajuda", contou. "Uma casa tão esperada. Era o sonho da casa própria que acabou virando pesadelo pra gente", acrescentou.

Vizinhos socorreram a idosa, que não teve ferimentos.

A proprietária também disse que foi até a sede da construtora responsável pela obra, mas encontrou apenas dois vigilantes quando chegou ao local. "Chamei eles para olharem o que estava acontecendo e eles me falaram que eu não era a primeira pessoa a procurar a construtora com problemas na casa", disse.

