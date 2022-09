Funcionários sentem falta de médica no plantão e descobrem que profissional morreu eletrocutada por secador de cabelo

Apoie o 247

247 - A mulher de 28 anos, encontrada morta dentro de casa, em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, foi eletrocutada enquanto usava secador de cabelo. A vítima é médica e foi achada após se atrasar para o plantão. A reportagem é do portal G1.

Ela foi identificada como Ana Paula Almeida Souza. A suspeita é de que a médica morreu enquanto se arrumava para ir ao trabalho. Em nota, a polícia informou que ela sofreu a descarga elétrica. Por causa da demora de chegar no trabalho, colegas tentaram contato com ela e não conseguiram.

O grupo então buscou a família de Ana Paula e a Polícia Militar. Eles conseguiram localizar o proprietário do imóvel em que Ana Paula morava, sozinha. O corpo da médica foi encontrado com o secador ao lado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e fez a perícia no local. Ana Paula é filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza. Não há detalhes sobre o sepultamento dela.

