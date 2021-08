FUP diz que Petrobrás está com excesso de gás natural e abre mão de abastecer o Nordeste

247 - O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou nesta terça-feira (3) que a Petrobrás está abrindo mão de abastecer a região Nordeste com gás natural para dar espaço à exploração pela iniciativa privada.

“Qual é a lógica comercial de uma empresa que espontaneamente abre mão de seu segundo maior mercado consumidor, o mercado da região Nordeste? Não há resposta econômica ou financeira que justifique isso. E não é falta de gás natural, porque sabemos que a Petrobrás vem reinjetando gás em campos do pré-sal justamente por falta de mercado", afirmou Bacelar.

"O que a gestão da Petrobrás está fazendo, mais uma vez, é dar de mão beijada o mercado da estatal para um monopólio privado. Como fez com a Gaspetro, como está fazendo com as refinarias e com a Petrobras Biocombustível (PBio)", acrescentou.

Para o petroleiro, a decisão da Petrobrás é mais uma prova de que a empresa está reduzindo sua atuação sob uma justificativa infundada de redução de endividamento. "Assim, vai se confirmando a teoria da 'privatização aos pedaços' da Petrobrás. Estão pegando uma mansão e quebrando suas janelas, suas paredes, tirando tudo o que ela tem dentro. Vão deixar somente um telhado, que não vai ser suficiente para proteger o caixa da empresa", disse Deyvid Bacelar.

