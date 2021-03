Fux suspende liminares que autorizavam cultos e missas no Recife

Um decreto do estado determinou a restrição temporária das cerimônias. No entanto, atendendo a um pedido de dois pastores, foi autorizada a abertura e funcionamento de igrejas edit

Conjur - A gravidade da situação causada pela epidemia do novo coronavírus exige a adoção de medidas voltada ao bem comum. O entendimento é do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. O magistrado suspendeu nesta segunda-feira (22/3) decisões liminares que autorizavam cultos e missas religiosas no Recife, capital de Pernambuco.

Um decreto do estado determinou a restrição temporária das cerimônias. No entanto, atendendo a um pedido de dois pastores, foi autorizada a abertura e funcionamento de igrejas.

"Na presente situação de pandemia da Covid-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação", pontuou o presidente do STF.

Ainda segundo ele, o decreto do governo de Pernambuco "não se mostra desproporcional ou irrazoável, visto que restringe a realização de atividades religiosas no grau estritamente necessário ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e de modo temporário".

Além disso, conclui, "as decisões atacadas representam potencial risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do requerente, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade de que venham a promover a propagação do novo coronavírus e desestruturar as medidas adotadas pelo estado como forma de fazer frente à pandemia em seu território".

