Geddel Vieira Lima deixa presídio para cumprir prisão domiciliar

247 - O ex-ministro Geddel Vieira Lima deixou o Complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, Bahia, na tarde desta quarta-feira (15) para cumprir prisão domiciliar.

Geddel ganhou o benefício de cumprir prisão domiciliar por decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que acatou um pedido da defesa de Geddel motivado pela pandemia de coronavírus.

Toffoli afirmou que sua decisão se baseia no "agravamento do estado geral de saúde do requerente, com risco real de morte reconhecido".

O ex-ministro tem mais de 60 anos e possui hipertensão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.