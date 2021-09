Governador da Bahia anuncia exigência de "passaporte da vacina" para acesso a locais públicos

A data de início da exigência ainda não foi definida. O governador Rui Costa afirmou que a implementação da medida depende do avanço da imunização no estado edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta segunda-feira (13) que o acesso a locais públicos no estado só será permitido após a apresentação do chamado "passaporte da vacina", um comprovante da vacinação contra a Covid-19. A data de início da exigência ainda não foi definida.

Em suas redes sociais, Costa afirmou que a implementação da medida depende do avanço da imunização no estado. O governador não informou se o "passaporte" será emitido por aplicativo de celular, como em São Paulo. Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Pernambuco já criaram protocolos para o uso do documento.

Nós vamos exigir o chamado passaporte da vacina para acesso a locais públicos. Esta medida não foi tomada ainda porque quem tem menos de 40 anos ainda não tomou a segunda dose. Queremos acelerar a vacinação para que as flexibilizações sejam feitas, mas com o devido cuidado. PUBLICIDADE September 13, 2021

