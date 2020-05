Governador da Bahia: “não há economia que seja reconstruída com as pessoas morrendo”

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), lamentou o recorde de mortes por coronavírus no Brasil. Ele disse: “1.179 vidas perdidas em 24h. E tem gente que não acredita que o vírus existe. Quem espalha fake news sobre a doença está ajudando a matar” edit

Revista Fórum - A notícia de que o Brasil ultrapassou as mortes diárias ganhou grande repercussão nas redes sociais. Os números assustadores dão conta que a pandemia do coronavírus segue se expandindo no Brasil e está longe de acabar.

A Rede Análise COVID-19 considerou a situação como preocupante. “Mais de mil óbitos em um único dia. Preocupante. Os dados são dados, independente das nossas opiniões e desejos. Se proteja, fica em casa se puder e caso saia, use protocolos de higiene e proteção”, afirmou ao comparar os números de 19 de março (7 óbitos) e 19 de abril (2.462 óbitos).

“1.179 vidas perdidas em 24h. E tem gente que não acredita que o vírus existe. Quem espalha fake news sobre a doença está ajudando a matar. Não há economia que seja reconstruída com as pessoas morrendo. Quanto mais a gente se proteger, mais cedo vamos sair dessa e voltar às ruas”, escreveu o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

