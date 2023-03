Governador da Bahia rebate ataques de vereador gaúcho que pediu para vinícolas contratarem “trabalhadores argentinos limpos”

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), rebateu, nesta terça-feira (28/2), a fala de Sandro Fantinel (Patriota), vereador de Caxias do Sul (RS). O gaúcho criticou os trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão em uma vinícola de Bento Gonçalves, no interior do estado. O flagrante de trabalho escravo repercutiu muito nos últimos dias.

>>> PSOL pedirá prisão de vereador de Caxias do Sul após ataques xenófobos contra trabalhadores baianos explorados

“É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala”, comentou Jerônimo Rodrigues, no Twitter.

