Governador de Pernambuco, Paulo Câmara testa positivo para Covid-19

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de 47 anos, anunciou que foi diagnosticado com coronavírus. Usando máscara, o chefe do Executivo estadual afirmou, no rápido pronunciamento, que começou a sentir os primeiros sintomas de gripe nesta segunda.

"Fui aconselhado a fazer o teste e ele deu positivo", declarou. "Vamos seguir todas as orientações médicas", acrescentou.

No pronunciamento, Câmara disse que vai iniciar o isolamento e tomar todas as precauções necessárias. "O gabinete de crise continua trabalhando.Vamos acompanhar remotamente todas as ações necessárias para livrar Pernambuco da Covid-19", continuou.

Por fim, o governador mandou um recado aos pernambucanos: "Que Deus os acompanhem. Fiquem em casa".

De acordo com o site do governo federal disponibilizado para atualizações das estatísticas do coronavírus, Pernambuco tem ao menos 20.094 confirmações, sendo o quinto estado com o maior número de casos, atrás de São Paulo (63.066), Rio de Janeiro (26.665), Ceará (26.363) e Amazonas (20.913).

Também há 1.640 mortes entre os pernambucanos provocadas pela doença, que atingiu até o momento 254,2 mil e deixou 16,7 mil mortos em nível nacional.

