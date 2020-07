Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, está com Covid-19

247 - O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), está com o coronavírus. O governador disse que não está sentindo sintomas da doença. Ele afirmou: “sempre prezei pela transparência na minha vida pública em todos os meus atos e agora, neste momento tão delicado para todos, não poderia ser diferente. Mesmo tomando todas as precauções necessárias diariamente, o resultado do meu exame feito hoje para a Covid-19 deu positivo.”

Belivaldo ainda declarou: “estou bem graças à Deus, assintomático. Assim que recebi o resultado já comecei a cumprir o isolamento domiciliar e seguir as orientações médicas, a fim de cuidar da minha saúde e evitar que outras pessoas também sejam infectadas. Aproveito para reforçar a necessidade de que cada um continue fazendo a sua parte, saindo de casa somente para o necessário, usando máscara e evitando aglomerações”.

