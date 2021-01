Governador do Ceará apela para mais vacinas: 'só descansarei quando todos o cearenses estiverem imunizados'

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28, que está apelando para o Ministério da Saúde e ao Instituto Butantan "em busca de mais vacinas para o Ceará”. “Só descansarei quando todos os cearenses estiverem imunizados”, destacou.

“Além do contato permanente que tenho feito com o Ministério da Saúde em busca de mais vacinas para o Ceará, informo que voltei a formalizar ao Instituto Butantan interesse do nosso estado em adquirir diretamente mais doses. Só descansarei quando todos os cearenses estiverem imunizados”, escreveu no Twitter.

