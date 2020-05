Governador do Ceará diz que é “inaceitável” que Bolsonaro publique fake news contra o estado

Para minimizar o coronavírus, o presidente compartilhou uma postagem com dados mentirosos sobre doenças respiratórias no Ceará edit

Revista Fórum - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), condenou a publicação de uma notícia falsa sobre o estado por parte do presidente Jair Bolsonaro. O ex-capitão chegou a ter postagem bloqueada por parte do Instagram por ter conteúdo mentiroso.

“Usar redes sociais para postar notícias falsas já é algo inaceitável, principalmente em meio a uma gravíssima crise”, afirmou o governador.

