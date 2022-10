Governador do Maranhão anuncia medidas de transporte gratuito no segundo turno

“Vote, participe, faça a sua parte. Ajude a fortalecer a democracia”, publicou o governador reeleito do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), no Twitter edit

247 - O governador reeleito do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), anunciou uma série de medidas para facilitar o transporte durante o segundo turno das eleições, que ocorre no dia 30 de outubro.

“A travessia de ferryboat, as vans e ônibus intermunicipais para a Baixada, as lanchas para Alcântara, assim como o transporte intermunicipal na Grande Ilha, em Imperatriz e região, serão gratuitos nos dias 29, 30 e 31, até 12h, conforme portaria que será editada pela MOB”, publicou no Twitter.

“Esta decisão está em sintonia com a orientação do TSE, que tem como objetivo facilitar o acesso da população aos locais de votação. Vote, participe, faça a sua parte. Ajude a fortalecer a democracia”, continuou.

