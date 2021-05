Governador do Maranhão esclarece que "não há" transmissão local da cepa indiana do coronavírus no estado

Flávio Dino informou que a equipe do hospital que atende o paciente infectado, assim como a equipe do hotel onde ele esteve, foi testada e em ninguém foi detectada a variante indiana do coronavírus edit

Por Lucas Vasques, Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para anunciar que, no momento, não há variante da Índia do coronavírus em transmissão local no estado.

“Exames realizados na equipe do hospital privado que atende ao paciente indiano não detectaram qualquer pessoa com a cepa indiana. Assim também no hotel com outros indianos. Assim, reiteramos que NÃO HÁ cepa indiana em transmissão local no Maranhão, no momento”, postou Dino.

