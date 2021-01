Governador do PI propõe que governadores adotem a Lei Seca para conter disseminação da Covid-19

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), está sugerindo aos demais governadores do país a adoção da Lei Seca e o endurecimento das regras de isolamento social como forma de conter o avanço da Covid-19 no Brasil. Dias defende limitar o horário de funcionamento de bares e restaurantes e proibir atividade s que gerem aglomerações, como shows.

De acordo com reportagem do UOL, a proposta prevê o fechamento de bares e restaurantes a partir das 23h e a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas a partir deste horário. No Piauí, um decreto estadual já restringiu o funcionamento do comércio e shoppings centers, além de suspender eventos culturais, atividades esportivas e sociais, e a abertura de quaisquer tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas.

Nesta quarta-feira (27), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM),também decretou a proibição da venda e consumo de bebidas alcóolicas em locais públicos das 22h até às 6h.

“Já dei conhecimento alguns governadores do Brasil e vários governadores manifestaram a possibilidade de adotar daqui até o dia 21 de fevereiro medidas semelhantes que tem a ver com a Lei Seca, restrições de atividades que gerem aglomerações e a transmissibilidade elevada da covid-19", disse Dias, de acordo com a reportagem.

