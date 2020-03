Governador do PT faz apelo a Bolsonaro: deixe a política de lado e comece a cuidar das pessoas

"Com o esvaziamento das cidades em razão da COVID-19, os primeiros impactados são as pessoas mais pobres", afirmou o governador da Bahia, Rui Costa, pedindo que Jair Bolsonaro tenha "seriedade, serenidade e juízo". Diminua sua histeria de briga política. Vamos deixar disputa política de lado, é meu apelo, esquece partido político". Assista ao vídeo edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa, fez um apelo a Jair Bolsonaro e cobrou mais iniciativas para ajudar o País a combater os efeitos de coronavírus. As secretarias estaduais de Saúde do País divulgaram, até as 6h50 desta quarta-feira (18), que há pelo menos 350 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 17 estados e no Distrito Federal.

"Que o presidente cuide das pessoas neste momento, isso é o mais importante. Com o esvaziamento das cidades em razão da COVID-19, os primeiros impactados são as pessoas mais pobres. O presidente deve estar preocupado com isso e estamos disponíveis pra discutir uma solução", disse o chefe do Executivo baiano em vídeo.

Costa pediu a Bolsonaro "seriedade, serenidade e juízo". "Diminua sua histeria de briga política. Vamos deixar disputa política de lado, é meu apelo, esquece partido político", acrescentou.

Bolsonaro tem sido muito criticado por ter convocado manifestações para o último domingo (15), enquanto o ministério da Saúde recomenda que as pessoas evitem aglomerações para não aumentar os casos de coronavírus no País.

Vinte dias após o primeiro paciente ser diagnosticado com a doença, o País contabiliza mais de 300 casos confirmados. Para comparação, no 20º dia após seus primeiros casos, Itália e Espanha tinham, respectivamente, 3 e 2 diagnósticos confirmados.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou que a epidemia do coronavírus é “fantasia propagada pela mídia”.