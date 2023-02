Governador Jerônimo anuncia que João Pedro, desenhista do 247, será embaixador do autismo na Bahia

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou nesta quinta-feira (16) durante entrevista que João Pedro, desenhista do Brasil 247 e da TV 247, será embaixador do autismo no estado.

“Eu queria muito que o João pudesse ser o embaixador desse tema do autismo, porque é uma situação nova para a gente. Nós professores, por exemplo, não fomos educados para entender o que é o autismo em sala de aula. Então às vezes dentro de casa ou na sala de aula a gente trata o autismo porque o menino é muito danado ou muito quieto, e às vezes até briga. Então nós temos que colocar isso no currículo das universidades para que a gente possa entender e compreender as pessoas que têm autismo, que têm deficiência. Essa pauta da pessoa com deficiência eu vou puxar. Eu pedi a ele [João Pedro] e a mãe dele para ver se ele podia nos ajudar como embaixador ou para poder dialogar com os autistas. Nós vamos ter um centro de referência de autismo para poder compreender e formar as pessoas”, explicou o governador.

João Pedro esteve com o presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (15). O encontro foi articulado pelo governador Jerônimo. “João Pedro me mandou mensagem na segunda. Ele é um jovem, deve ter 16 ou 17 anos, mora ele e a mãe e ele queria ver o Lula. Aí no avião eu falei ‘Lula, tem um autista que acompanha a gente, ele é bem safo, me acompanhou em Valença nos comícios, e ele queria muito te ver. E ele [Lula] disse: ‘então leve ele amanhã quando você for para o aeroporto me despedir’. Aí eu pedi um carro, pegou ele com a mãe. E ficaram os dois conversando”

