Governador Paulo Câmara se reúne com secretário de Defesa e quer nomes de PMs envolvidos na violência contra manifestantes

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), está reunido, a portas fechadas, com o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, no início da tarde deste sábado (29).

Segundo o site Marco Zero Conteúdo, Câmara convocou o secretário para receber os nomes dos policiais envolvidos na dura repressão à manifestação pacífica contra Jair Bolsonaro no centro do Recife, e definir as punições, incluindo afastamento de oficiais.

Os policiais atiraram bombas e balas de borracha e usaram spray de pimenta contra os manifestantes nas proximidades da ponte Duarte Coelho, região central da cidade. Em todo o Brasil, as manifestações ocorrem com tranquilidade e com as pessoas respeitando as recomendações de segurança.

A vereadora Liana Cirne (PT) foi atingida por spray de pimenta na Ponte Princesa Isabel, nas proximidades do Palácio do Campo das Princesas.

O protesto em Recife seguia pacífico e cumpria as recomendações de uso de máscaras e distanciamento entre manifestantes, pela Avenida Conde da Boa Vista. Durante a caminhada, o Batalhão de Choque interrompeu o ato com violência.

Vereadora @LianaCirne é agredida pela polícia durante manifestação contra Bolsonaro em Recife pic.twitter.com/20tA4o02ZN — Brasil 247 (@brasil247) May 29, 2021

