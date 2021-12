Governador Rui Costa anuncia auxílio financeiro para vítimas das enchentes na Bahia

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou na noite de segunda-feira (27) novas ações que complementam as medidas já adotadas para dar assistência às vítimas das chuvas no estado. As medidas foram definidas durante reunião de trabalho na base de apoio montada pelo Governo da Bahia, em Ilhéus, no sul do estado. A informação é do portal G1.

Segundo o governador, entre as providências está um auxílio financeiro para as famílias atingidas. O benefício vai ser executado dentro do programa Estado Solidário, iniciativa que contempla medidas executadas para apoiar a população durante a pandemia da Covid-19, desde março deste ano. O valor a ser repassado ainda será definido e divulgado.

Também foi anunciada a extensão da Tarifa Social da Embasa como valor máximo cobrado na conta a ser paga à Empresa de Águas e Saneamento da Bahia (Embasa), no mês de dezembro, para todas as residências, comércios e prestadores de serviços que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Esse benefício já havia sido concedido aos moradores de cidades do Extremo Sul, região também afetada pelas enchentes.

Já a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) se comprometeu a doar mais 1.000 geladeiras, além das 500 já oferecidas anteriormente.

