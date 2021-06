Governador Wellington Dias pode coordenar campanha de Lula em 2022: “será uma honra”

“Sendo uma missão confiada a mim por Lula, será uma honra”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias, ao comentar a possibilidade de coordenar a campanha do ex-presidente na eleição de 2022 edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou, nesta quinta-feira (10), que pode ser o coordenador da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022.

“Sendo uma missão confiada a mim por Lula, será uma honra”, disse o governador, que lidera o Consórcio de Governadores, em entrevista ao site GP1.

De acordo com o chefe do executivo piauiense, o convite pode ser feito em julho, quando Lula estará no Piauí. “O presidente Lula anunciou que estará aqui em julho. Estaremos de braços abertos aqui para recebê-lo. Será uma honra ser coordenador. Sempre me coloco à disposição de missões. Vamos esperar 2022. Nunca fui de fugir da luta”, disse ele à coluna de Lídia Brito, no portal regional Cidade Verde.

Reeleito governador em 2018, Wellington Dias pode ser candidato ao senado em 2022.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.