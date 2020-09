Governo baiano firma parceria para testar vacina russa na população

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), assinou nesta terça-feira (8) um acordo de confidencialidade para ter acesso a dados científicos da vacina desenvolvida pela Rússia contra a Covid-19, informou o jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a ideia é a de conduzir estudo no Brasil sobre ação da vacina em uma população de formação étnica distinta da russa.

Além da parceria com o governo baiano, no dia 12 de agosto o governo do Paraná celebrou um memorando de entendimento com a Rússia para dar início às tratativas relativas à vacina anunciada pelo país. O acordo não traz vinculação ou firma um compromisso de aquisição ou fabricação da vacina, mas dá os primeiros passos.



