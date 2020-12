Governo da Bahia autoriza montagem de ‘ultrafreezers’ para armazenar vacinas contra a Covid-19

As peças chegam a temperaturas de -80°C, o suficiente para armazenar com segurança as vacinas da Pfizer ou da Moderna; a ata de registro de preços será para 100 freezers edit

247 - O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Villas-Boas, declarou nesta quinta-feira (03) que o governador do estado, Rui Costa (PT), autorizou a compra de uma rede de ‘ultrafreezers’ capazes de estocar com segurança as vacinas da Pfizer ou da Moderna. As peças têm capacidade de chegar até -80°C.

Segundo o G1, a ata de registro de preços, ou intenção de compra, é de 100 freezers, o que daria ao estado capacidade de armazenar entre 500 e 540 litros de produto.

A sugestão da Pfizer é que seu imunizante seja mantido com gelo seco por 15 dias. Após o descongelamento, a vacina será viável por 5 dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais