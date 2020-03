Governo da Bahia encampa hospital privado para combater coronavírus

Por Rodrigo Vianna, na revista Fórum – O Hospital Espanhol, em Salvador, estava desativado há cinco anos. Era um hospital particular, que fechou as portas após grave crise econômica: um símbolo do Brasil, que andou para trás desde 2015. Na manhã desta quarta feira (18), o governador Rui Costa (PT) vistoriou o edifício com sua equipe e o transformou num dos centros de combate ao Coronavírus na Bahia.

Será uma espécie de “hospital de campanha”, na mesma linha do que fizeram as autoridades chinesas, no início da epidemia na província de Wuhan. Lá, com recursos de sobra e um Estado ultracentralizado, os chineses ergueram uma unidade hospitalar, do zero, em pouco mais de duas semanas. A atitude do governador da Bahia é um símbolo importante de que cabe aos estados tomar à frente na gestão da crise – dadas as trapalhadas e a incapacidade do governo central em agir de maneira séria, sob o comando de Bolsonaro.

O hospital foi requisitado pelo governador petista em caráter emergencial, com uma ação na Justiça Federal. O Judiciário acolheu a ideia, e passou a gestão do equipamento de saúde para o governo estadual. Rui Costa determinou que seja feita imediatamente a dedetização, além de pequenos reparos na estrutura física do prédio. A ideia é instalar ali 160 leitos, 80 deles de UTI – fundamentais para alocar os pacientes da rede pública quando a epidemia chegar ao auge no Brasil, em duas ou três semanas.

