Governo da Bahia já fechou 200 contratos de empréstimos sem juros a comerciantes atingidos por enchentes

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou a sua conta no Twitter nesta terça-feira (4) para informar que o governo do estado ampliou a oferta de crédito emergencial aos empreendedores dos municípios baianos em situação de emergência devido às fortes chuvas desde dezembro de 2021. Cerca de 200 contratos já foram firmados entre comerciantes e Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), com juro zero.

“Estamos chegando ao número de 200 contratos da Desenbahia firmados com comerciantes de vários municípios baianos. Garantiremos, para todos que tiveram seu ponto comercial alagado com as enchentes, o empréstimo de até R$ 150 mil sem juros. Essa é uma ação inédita no Brasil!”, escreveu o governador.

"Estamos chegando ao número de 200 contratos da Desenbahia firmados com comerciantes de vários municípios baianos. Garantiremos, para todos que tiveram seu ponto comercial alagado com as enchentes, o empréstimo de até R$ 150 mil sem juros. Essa é uma ação inédita no Brasil!

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde nesta terça-feira (4), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 29.243 desabrigados, 73.518 desalojados, 26 mortos e 520 feridos. O número total de atingidos chega a 796.882 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 168 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 157 estão com decreto de situação de emergência.

